Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Газпромбанка на уровне «ruАА+» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильной оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу и рентабельности при адекватной оценке качества активов, ликвидности и корпоративного управления. Сильное позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает исключительная значимость Газпромбанка для российской банковской системы (банк входит в перечень системно значимых кредитных организаций в соответствии с критериями Банка России) и высокая вероятность поддержки банка со стороны акционеров и органов власти в случае необходимости», — отмечается в релизе агентства.

Банк контролируется «Газпромом» и его структурами, напоминают в «Эксперт РА».

Аналитики указывают, что крупнейшие заемщики банка во многом представлены российскими отраслевыми лидерами и системообразующими организациями; банк занимает устойчивые конкурентные позиции в ключевых кредитных сегментах банковской системы РФ. Отмечается постепенный рост процентных и комиссионных доходов от розничного направления деятельности в структуре финансового результата банка — как следствие, концентрация бизнеса на сегменте корпоративного кредитования несколько снизилась.

На протяжении 2020 года и I квартала 2021 года буфер абсорбции убытков поддерживался банком на невысоком уровне (в указанном периоде банк выдерживал без нарушения капитальных нормативов полное обесценение в среднем 4,6% совокупной базы активов и внебалансовых обязательств под риском; по состоянию на 1 мая 2021-го — 5%). При этом на протяжении 2017—2021 годов акционерные структуры регулярно обеспечивали капитальные вливания в банк посредством выдачи беспроцентных бессрочных субординированных займов, выкупа допэмиссий и казначейских акций. В совокупности объемы указанной поддержки составили свыше 300 млрд рублей. Банк характеризуется приемлемой концентрацией кредитных рисков. Показатели рентабельности и операционной эффективности рассматриваются как удовлетворительные.

На 1 мая корпоративный кредитный портфель формирует 53% валовых активов банка; как следует из приводимых агентством данных, доля проблемных активов в нем, согласно консолидированной отчетности по МСФО, по итогам I квартала 2021 года снизилась до 4,9% с 5,8% годом ранее на фоне частичного погашения задолженности крупного проблемного заемщика, а также в связи с ростом кредитного портфеля. Розничный кредитный портфель формирует около 9% активов, он представлен приблизительно поровну необеспеченными кредитами и ипотечными ссудами, при этом значительная часть розничных кредитов приходится на зарплатных клиентов. Качество розничного кредитного портфеля оценивается как адекватное: доля проблемных активов в ипотеке составила 1,4% по итогам I квартала 2021 года; по потребительским ссудам, кредитным картам и овердрафтам отмечается умеренный рост показателя (до 4,9% с 4,3% годом ранее). Руководство банка не ожидает существенного негативного влияния пандемии коронавируса на качество активов в связи с умеренным объемом реструктурированных ссуд, указывают аналитики.



«На среднесрочном горизонте фокус развития банка будет направлен на повышение уровня диджитализации бизнеса и создание собственной экосистемы, а также увеличение доли комиссионной составляющей в доходах и развитие услуг в сфере ESG. В 2021 году банк планирует умеренный рост ипотечного кредитования и опережающий рост необеспеченного потребительского кредитования как наиболее маржинального сегмента», — говорится в сообщении.