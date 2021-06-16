Компания «АльфаСтрахование» увеличит уставный капитал на 7,5 млрд рублей — до 22,5 млрд. Соответствующее решение было принято на годовом общем собрании акционеров, которое прошло 11 июня, сообщает страховщик в среду, 16 июня.

Увеличение уставного капитала будет произведено за счет нераспределенной чистой прибыли по итогам 2020 года.

«Высокий финансовый результат по итогам прошлого года позволил нам продолжить намеченный ранее курс на последовательное увеличение уставного капитала компании. Рост уставного капитала — это еще одна гарантия финансовой устойчивости, надежности «АльфаСтрахования» и высокого качества оказываемых услуг», — комментирует генеральный директор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов.



По итогам 2020 года чистая прибыль компании по МСФО превысила 15 млрд рублей, уточняется в релизе.