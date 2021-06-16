Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий серьезные изменения в регулировании аудиторской деятельности и наделение Банка России полномочиями в этой сфере.

Банк России получает полномочия по регулированию сферы аудиторской деятельности, включая принятие нормативных актов, регулирующих деятельность аудиторов. ЦБ будет осуществлять прямой контроль и надзор за саморегулируемыми организациями (СРО) аудиторов, а также за аудиторскими организациями, осуществляющими аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций. За СРО аудиторов в полной мере сохраняются полномочия по внешнему контролю качества работы своих членов. У аудиторов будет право признать плановую проверку качества работы аудиторской организации, сведения о которой внесены в реестр, проведенной в случае, если в соответствующем периоде эта аудиторская организация контролировалась ЦБ.

За Банком России закрепляются функции по утверждению отраслевых стандартов бухгалтерского учета, планов счетов бухгалтерского учета и порядка их применения для бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств.

Закон относит к компетенции Национального финансового совета оценку независимости аудиторских организаций при определении аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой финансовой отчетности Банка России, а также при проведении обязательного аудита годовой финансовой отчетности Банка России и (или) аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, доля участия Банка России в капитале которых превышает 50%, а также оценку качества проведения такого аудита.



Национальный финансовый совет вправе запрашивать у соответствующих аудиторских организаций необходимую информацию. Для обсуждения соответствующих вопросов, Национальный финансовый совет может приглашать на свои заседания представителей соответствующих аудиторских организаций, а также привлекать независимых экспертов для подготовки материалов и рекомендаций по этим вопросам. Национальный финансовый совет рассматривает информацию, поступившую от аудиторских организаций, проводящих либо проводивших в течение последних трех лет обязательный аудит годовой финансовой отчетности Банка России и (или) аудит бухгалтерской отчетности организаций, доля участия Банка России в капитале которых превышает 50%, о действиях служащих Банка России, которые влияют или могут повлиять на независимость соответствующей аудиторской организации.

Предусматривается, что годовой отчет ЦБ будет включать в себя оценку Национальным финансовым советом независимости аудиторских организаций, проводивших обязательный аудит годовой финансовой отчетности ЦБ и аудит финансовой отчетности организаций, доля участия Банка России в капитале которых превышает 50%, и качества проведения такого аудита.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.