Шесть из десяти россиян не одобряют принудительную вакцинацию от коронавируса, показало исследование сервиса по поиску работы SuperJob. В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения страны.

Главный врач столичного коронавирусного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко назвал принудительную вакцинацию единственным способом борьбы с пандемией, указывает SuperJob. Напомним, что накануне обязательную вакцинацию как минимум 60% работников сферы услуг ввели Москва, Московская и Кемеровская области. По информации РИА Новости , аналогичную меру позже ввела Сахалинская область.

Согласно данным опроса, обязательную вакцинацию от коронавируса всего населения страны, за исключением людей, имеющих противопоказания, одобряют 23% россиян, а не одобряют в 2,7 раза чаще (63%). Реже всего поддерживают идею всеобщей вакцинации респонденты 35—44 лет (18%). А среди россиян старше 45 лет сторонников несколько больше — 26%.

В мае размышлениями о неизбежности всероссийской вакцинации делился заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, напоминает SuperJob. Тогда идею поддержали 19%, а 66% высказались против.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивает, что меры, принятые рядом регионов, не означают тотальную принудительную вакцинацию населения.



«Это не тотальная вакцинация населения. Речь идет об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики», — заявил журналистам представитель Кремля, чьи слова приводит ТАСС .

Песков отметил, что главы регионов при введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан «исходят в первую очередь из той ситуации, которая складывается со скачкообразным распространением коронавируса». При этом он констатировал, что темпы добровольной вакцинации в России «оставляют желать лучшего».