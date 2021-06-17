Банк «Ренессанс Кредит» предлагает своим клиентам — держателям карт «Мир» возможность подключения сервиса бесконтактных платежей Mir Pay.

Чтобы воспользоваться новой опцией, необходимо скачать на смартфон с операционной системой Android (версии 6.0 и выше), поддерживающий технологию NFC, приложение Mir Pay и зарегистрировать в нем банковскую карту российской платежной системы «Мир», поясняется в релизе банка.

Расплачиваться через Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир».



«Такой способ оплаты обеспечивает защиту от мошенников, так как реквизиты карты не хранятся в телефоне и не раскрываются при проведении оплаты. А саму карту можно оставлять дома или в другом надежном месте, ведь для совершения покупок необходим только смартфон», — подчеркивается в сообщении банка.