Держатели карт «Мир», выпущенных банком «Русский Стандарт», теперь могут оплачивать покупки смартфоном с помощью мобильного платежного сервиса Samsung Pay, сообщается в релизе финорганизации.

Для того чтобы оплатить покупку, нужно провести по экрану снизу вверх и выбрать карту, подтвердить оплату по отпечатку пальца или ПИН-коду приложения, после чего необходимо поднести смартфон к терминалу для оплаты.

Для обеспечения безопасности платежных операций в Samsung Pay реализована трехуровневая защита. Каждую трансакцию необходимо подтвердить отпечатком пальца или ПИН-кодом приложения, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код — токен, формируемый случайным образом платежной системой в момент добавления карты в приложение.

«Защиту платежных данных обеспечивает многоуровневая платформа Samsung Knox, работа которой не зависит от работы операционной системы устройства. При этом многоуровневая платформа Knox обеспечивает безопасность данных на аппаратном и программном уровнях и гарантирует, что конфиденциальная информация пользователя не будет скомпрометирована», — говорится в релизе.

Сервис Samsung Pay также доступен держателям карт Visa и Mastercard банка «Русский Стандарт».