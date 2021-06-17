Роскомнадзор начал ограничивать доступ к нарушающим законодательство VPN-сервисам, сообщается на сайте регулятора. Первыми под ограничения попали VyprVPN и Opera VPN, работа которых была остановлена днем 17 июня.

«В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN», — говорится в сообщении.

В то же время «ограничения не затронут российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах», добавили в Роскомнадзоре.

В «белые списки» включено более 200 технологических процессов 130 российских компаний. В соответствии с регламентом компании были проинформированы о возможности включения в эту категорию 14 мая 2021 года. В случае поступления новых запросов после проведения проверки «белые списки» могут быть оперативно дополнены, добавили в ведомстве.

В федеральной службе отметили, что заблокированные VPN-сервисы отнесены к угрозам в соответствии с постановлением правительства РФ от 12 февраля № 127.