Московский Кредитный Банк (МКБ) повысил ставки сразу по нескольким видам вкладов для физических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Максимальная ставка по депозиту «Все включено» тарифный план «Максимальный доход» теперь составляет до 5,6% годовых в рублях и 0,45% годовых в долларах США при размещении на срок 24 месяца.

Также банк повысил ставки по вкладам «МЕГА Онлайн», «Гранд+» и «МКБ. Практичный». Максимальная ставка по депозиту «МЕГА Онлайн» увеличена до 6% годовых при размещении на 18, 24 или 36 месяцев. Открытие осуществляется дистанционно — в «МКБ Онлайн». Допускается пополнение в течение первых 95 или 185 дней — в зависимости от срока вклада. Максимальная сумма размещения — до 20 млн рублей.

По депозиту для пенсионеров «Гранд+» максимальная ставка составляет до 6% годовых при зачислении пенсии на счет в МКБ. Проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет. Минимальная сумма вклада — от 1 тыс. рублей, пополнение возможно в течение первых 90 дней срока действия договора. По депозиту «МКБ. Практичный» эффективная ставка теперь составляет 5,7% годовых. Условия привлечения вкладов в МКБ не изменились.