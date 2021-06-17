Председатель правления французской финансовой группы Societe Generale (в нее входит российский Росбанк) Фредерик Удеа считает, что предпосылок для ухода иностранных банков с российского рынка нет.

«Я не могу давать никаких комментариев по поводу стратегии других банков в отношении России. Но со своей стороны не вижу никаких предпосылок для того, чтобы крупные банковские игроки уходили из России», — сказал он в интервью ТАСС.

Комментируя деятельность Societe Generale, Удеа отметил, что группа продолжит вести бизнес в РФ и видит большой потенциал в российском рынке.

«Я хочу напомнить, что наша деятельность в России уходит корнями в начало XX века. Мы понимаем, что можно переживать определенные периоды напряженности и санкций, но мы продолжаем вести бизнес с соблюдением всех правил. В то же время я вижу большой потенциал этого рынка и хорошие перспективы для работы в России», — добавил он.

В апреле финансовая корпорация Citi приняла решение выйти из розничного бизнеса в 13 странах, включая Россию. В банке уточнили, что розничный бизнес в РФ планируется продать. Кроме того, в пресс-службе банка подчеркнули, что процесс выхода Citi из розничного бизнеса в России может занять несколько лет, поэтому российский Ситибанк продолжит обслуживание клиентов в обычном режиме, включая работу офисов и отделений.