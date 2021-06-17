Минэнерго может применить запрет экспорта бензина, а также заключить с нефтяными компаниями новые топливные соглашения по ценам на АЗС, если корректировка демпфера не поможет стабилизировать ситуацию на рынке топлива, сообщили ТАСС в Минэнерго, комментируя статистику Росстата о росте цен на бензин.

«В случае если этой корректировки будет недостаточно, могут быть применены ряд других мер, таких как заключение соглашений с нефтекомпаниями по топливным ценам, запрет на экспорт бензина и дополнительное повышение биржевых нормативов», — сказали в министерстве.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России с 7 по 13 июня 2021 года выросли на 8 копеек и составили 48,01 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-92 увеличились на 6 копеек, до 45,26 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 8 копеек, до 48,96 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 11 копеек, до 55,74 рубля за литр.

Дизельное топливо выросло в цене на 7 копеек, до 49,77 рубля за литр.

В пресс-службе добавили, что к настоящему моменту работает скорректированный с 1 мая демпферный механизм, который направлен в том числе на сдерживание динамики цен на топливо.

В Минэнерго подчеркнули, что складывающийся на рынке сезонный рост спроса на топливо полностью обеспечен текущим производством.

«По оперативным данным, с начала июня ежесуточные отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок в среднем на 4% выше, чем в аналогичный период 2019 года — по Аи-92 на уровне около 56,8 тыс. тонн в сутки, что на 5% ниже уровня аналогичного периода 2019-го и около 43,6 тыс. тонн в сутки по бензину Аи-95, что на 12% выше аналогичного периода 2019-го. В то же время ежедневные поставки бензинов на биржу на 11% выше аналогичного периода 2019 года», — добавили в пресс-службе.

Согласно сообщению ведомства, для предотвращения ситуации недопоставок топлива сформированы высокие запасы, а также мониторится ход ремонта ряда НПЗ, который должен завершиться в течение июля.