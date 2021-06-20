Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Хоум Кредит Банк предлагает клиентам 10% кешбэка за любые покупки кредитными картами. 10-процентный кешбэк будет начисляться за любые покупки, оплаченные картами «Кредитная Польза» или «120 дней без %», в течение 30 дней с даты заключения договора. Чтобы принять участие в акции, нужно: с 15 июня по 14 июля 2021 года (включительно) открыть карту «Кредитная Польза» или «120 дней без %»; оплачивать ими покупки со смартфона с помощью Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или «Кошелек pay».

Банк «Уралсиб» предлагает премиальную бизнес-карту Mastercard Business Preferred для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Карта выпускается в рублях и иностранной валюте — долларах и евро. Бизнес-карта позволяет клиенту вносить выручку на свой расчетный счет, оплачивать командировочные, представительские и другие расходы, иметь круглосуточный доступ к средствам на карте и осуществлять оперативный контроль по операциям. Карта предусматривает кешбэк в размере до 7% (максимум 5 тыс. рублей в месяц), снятие наличных в банкоматах банка в сумме до 100 тыс. рублей в месяц бесплатно, повышенные лимиты на снятие наличных и оплату покупок в магазинах/Интернете, до 3% годовых на остаток по карточному счету и бесплатный СМС-сервис.

Банк «Русский Стандарт» запустил для держателей карт «Мир», выпущенных банком, оплату покупки смартфоном с помощью мобильного платежного сервиса Samsung Pay. Для того чтобы оплатить покупку, нужно провести по экрану снизу вверх и выбрать карту, подтвердить оплату по отпечатку пальца или ПИН-коду приложения, после чего необходимо поднести смартфон к терминалу для оплаты.

Банк «Ренессанс Кредит» предложил своим клиентам — держателям карт «Мир» возможность подключения сервисов бесконтактных платежей Mir Pay и Samsung Pay. Расплачиваться через них можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир».

Райффайзенбанк предоставил клиентам, получившим моментальную карту, возможность установить ПИН-код для нее в мобильном приложении «Райффайзен Онлайн». Чтобы получить карту, достаточно оставить заявку на сайте Райффайзенбанка и заказать курьерскую доставку домой или в офис. В течение 24 часов после получения карта будет активирована, и клиент сможет задать нужный ПИН-код в приложении «Райффайзен Онлайн».

ВТБ Private Banking и платежная система Mastercard запустили новую клубную карту Mastercard Sphere для привилегированных клиентов банка. Клуб объединит держателей карт самого высокого сегмента и откроет доступ к мероприятиям и уникальным привилегиям партнеров платежной системы и банка в сфере бизнеса, культуры, стиля жизни и персонального развития. Доступ к этим предложениям будет возможен только через мобильное приложение VTB Private Banking Club, где будет размещаться афиша клубных мероприятий.