Некоторые кредитные организации пытаются взимать плату за пересчет монет в кассах при приеме платежей, одновременно ограничивая возможность клиентов производить безналичный расчет в отделениях. Так, в «Народном рейтинге» Банки.ру появился отзыв клиента Совкомбанка, в котором он указал на недопустимые правила в новых тарифах банка и игнорирование рекомендаций ЦБ, пишет «Коммерсант» . Речь идет о комиссии за пересчет монет по поручению клиента для зачисления на счет. В новых тарифах она установлена на уровне 30% от суммы пересчета. К отзыву приложены и сами тарифы «прил. №1 к приказу №300 Тарифы РКО_МФ_10 июня 2021 года».

Тем же числом датировано письмо ЦБ №ИН-06-59/38 «О приеме кредитными организациями монеты». Регулятор указывает на «недопустимость установления комиссионного вознаграждения за прием и пересчет монеты ЦБ для зачисления на банковские счета и осуществления перевода денежных средств». Письмо появилось «в связи с поступающими обращениями потребителей финансовых услуг». По закону о ЦБ «банкноты и монета Банка России обязательны к приему по нарицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей».

ЦБ напомнил банкам о недопустимости брать комиссии за прием монет Банкноты и монеты Банка России должны приниматься по номинальной стоимости как при совершении платежей и переводов, так и при зачислении на счета или вклады на всей территории Российской Федерации. О действующих нормах законодательства кредитным организациям напомнил Банк России .

В Совкомбанке отказались от комментариев. Из информационного письма ЦБ следует, что проблема не единичного характера. В Центробанке уточнили, что «по каждому обращению, где содержится надзорно значимая информация», регулятор проводит проверку и при необходимости принимает меры.

Большинство опрошенных банков не предоставляют возможности безналичной оплаты картами в своих кассах. СберБанк разрешает это только для собственных карт. Таким образом, банки сами провоцируют граждан приходить в отделения с наличными, но отказываются от мелочи, пишет «Коммерсант».

По словам юристов, в соответствии с правилами осуществления перевода денежных средств клиент может обратиться в любой банк для осуществления перевода. В законодательстве отсутствует ограничение на возможность переводов только со счетов, открытых в банке, осуществляющем трансакцию, деятельность банков по оказанию услуг по осуществлению денежных переводов является открытой. Исходя из существующей судебной практики, за пересчет монет взимать комиссию банки не имеют права, ее можно признать неосновательным обогащением, которое по требованию клиента подлежит возврату, отметили юристы.