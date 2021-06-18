Выпуск лекарств и медтехники, сельское хозяйство, экспортеры леса, металлов и пластмасс — эти отрасли обогатились во время пандемии, пишут «Известия» . Таковы оценки Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). В этих отраслях увеличение объемов продаж положительно сказалось на способности компаний наращивать свои оборотные активы, однако спрос рос настолько быстро, что не всегда соответствовал возможностям оптовых покупателей немедленно расплатиться «живыми» деньгами.

Столь значительный рост спроса привел к существенному увеличению доли дебиторской задолженности в структуре оплаты поставок, отметил один из авторов исследования, руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев. Заказчики приобретали большинство продукции в долг, чтобы удовлетворить возросший спрос, задолженности должны быть погашены в 2021 году, так что это не приведет к дальнейшим негативным эффектам, отметил он.

Путин: пандемия еще не преодолена, но экономика России восстанавливается Он сообщил это на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

На внутреннем рынке позитивную роль сыграло быстрое восстановление спроса на инвестиционные и ряд потребительских товаров длительного пользования, говорится в исследовании. Прежде всего за счет резкого снижения процентных ставок, что простимулировало компании перенаправить средства из финансовых вложений в реальный сектор, а население — покупать жилье, мебель, электронику.

В Минэкономразвитии согласились, что успех металлургического комплекса вызван как благоприятной конъюнктурой на внешних рынках, так и восстановлением спроса на инвестиционные товары внутри страны. Эта динамика в целом сохранится в ближайшие два-три года, предполагается рост на 5—6% в год в РФ. Продолжения ажиотажа в экспорте в 2022—2023 годах не ожидается, убеждены в ведомстве.

Отрасли из приведенного ЦМАКП анализа действительно выросли и обогатились за время пандемии, согласился с выводами центра председатель комитета ТПП по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза. По его словам, в сельском хозяйстве быстрый рост спровоцировал специфический вид риска: резкое удорожание продукции замедлило объем потребления, что может привести к обратному эффекту — откату спроса и цен, добавил эксперт. По словам директора Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова, рост мировых цен продолжится в течение года, что будет благоприятно влиять на российский экспорт, но надо иметь в виду риски отката спроса, многие компании не реинвестировали полученные доходы в свое развитие — будут ли они конкурентоспособны при другой конъюнктуре — большой вопрос.