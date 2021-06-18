ВТБ с 18 июня начинает принимать заявки по программе «Сельская ипотека» со ставкой 2,7% годовых, сообщается в релизе банка.

Клиенты могут оформить кредит на покупку строящегося или готового жилья в доме с земельным участком, таунхаусе или многоквартирном доме высотой до пяти этажей.

Сельская ипотека действует в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», разработанной Минсельхозом России. Приобрести жилье по программе можно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, а также на первичном рынке по договорам долевого участия и уступки прав требования. Ипотека доступна на срок до 24 лет и с первым взносом от 10%. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей, а для Ленобласти, Ямало-Ненецкого автономного округа и субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, — 5 млн рублей.

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Согласно условиям программы, приобретаемый объект должен быть пригоден для постоянного проживания, обеспечен всеми необходимыми инженерными коммуникациями и обладать достаточной площадью в расчете на одного члена семьи, согласно нормам, установленным органами местного самоуправления.

Программа запущена в 15 регионах России: Башкирии, Удмуртии, Татарстане, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Оренбургской, Воронежской, Омской, Челябинской, Свердловской, Пензенской, Калининградской областях, Алтайском и Красноярском краях. В дальнейшем, с выделением дополнительного лимита субсидирования, планируется распространить действие сельской ипотеки на всю региональную сеть банка. Исключениями являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Предложение доступно для сельских территорий и городов c населением до 30 тыс. человек.