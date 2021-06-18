Россияне заводят несколько кредитных карт главным образом «на всякий случай», показало исследование Райффайзенбанка. Эту причину обозначили 45% респондентов. Год назад эта причина была актуальна только для 36% опрошенных.

Отмечается, что сейчас такая причина наиболее характерна для мужчин, чем для женщин (51% против 39% соответственно). В 2020 году ситуация была обратной: карты про запас открывали 38% женщин и только 32% мужчин.

Кроме того, доля тех, кто открывал новую кредитную карту ради преференций, сократилась: 44% сейчас и 48% в прошлом году. Тогда же мужчины были больше ориентированы на получение бонусов (скидок, повышенного кешбэка), чем женщины: 59% против 40%. В 2021 году заинтересованность в программах лояльности обозначили 42% мужчин и 47% женщин.



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Относительно прошлого года уменьшилась и доля тех, кто пользуется одной картой, а остальные просто забыл закрыть: 5% против 9%, говорится в исследовании. Из этого можно сделать вывод, что люди стали более осознанно и осторожно обращаться с заемными средствами, отмечают авторы исследования. При этом доля тех, у кого на разных кредитных картах — разные валюты, практически не изменилась: 3% в 2021-м против 2% в 2020 году.

Среди иных причин наличия нескольких кредитных карт респонденты в 2020 году часто отмечали, что используют их для погашения другого кредита. В 2021 году об этом никто не говорил. Зато в топ вышла дифференциация расходов: с одной карты покупают в Интернете, а другую используют для ежедневных трат.

Руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка Дмитрий Коловский отметил, что наличие нескольких кредитных карт у россиян можно объяснить большим количеством выгодных предложений банков. «И выбор сделать сложно — хочется не упустить выгоду. Однако чем больше карт, тем сложнее уследить, когда заканчивается грейс-период и начинаются начисления по процентам», — добавил он.