Россияне заводят несколько кредитных карт главным образом «на всякий случай», показало исследование Райффайзенбанка. Эту причину обозначили 45% респондентов. Год назад эта причина была актуальна только для 36% опрошенных.
Отмечается, что сейчас такая причина наиболее характерна для мужчин, чем для женщин (51% против 39% соответственно). В 2020 году ситуация была обратной: карты про запас открывали 38% женщин и только 32% мужчин.
Кроме того, доля тех, кто открывал новую кредитную карту ради преференций, сократилась: 44% сейчас и 48% в прошлом году. Тогда же мужчины были больше ориентированы на получение бонусов (скидок, повышенного кешбэка), чем женщины: 59% против 40%. В 2021 году заинтересованность в программах лояльности обозначили 42% мужчин и 47% женщин.
Самые популярные кредитные карты с онлайн-заявкой
|Название
|Процентная ставка
|Льготный период, дней
|Годовое обслуживание, ₽
|от 0%
|до 55
|1 890
|
Лиц.№ 2673
|от 7%
|до 50
|0 - 950
|
Лиц.№ 2557
|от 11,99%
|до 100
|590 - 1 490
|
Лиц.№ 1326
|от 11,99%
|до 60
|490
|
Лиц.№ 1326
|от 11,99%
|до 60
|990 - 1 490
|
Лиц.№ 1326
Относительно прошлого года уменьшилась и доля тех, кто пользуется одной картой, а остальные просто забыл закрыть: 5% против 9%, говорится в исследовании. Из этого можно сделать вывод, что люди стали более осознанно и осторожно обращаться с заемными средствами, отмечают авторы исследования. При этом доля тех, у кого на разных кредитных картах — разные валюты, практически не изменилась: 3% в 2021-м против 2% в 2020 году.
Среди иных причин наличия нескольких кредитных карт респонденты в 2020 году часто отмечали, что используют их для погашения другого кредита. В 2021 году об этом никто не говорил. Зато в топ вышла дифференциация расходов: с одной карты покупают в Интернете, а другую используют для ежедневных трат.
Руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка Дмитрий Коловский отметил, что наличие нескольких кредитных карт у россиян можно объяснить большим количеством выгодных предложений банков. «И выбор сделать сложно — хочется не упустить выгоду. Однако чем больше карт, тем сложнее уследить, когда заканчивается грейс-период и начинаются начисления по процентам», — добавил он.