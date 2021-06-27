Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

Севергазбанк ввел скидку к процентным ставкам по потребительским кредитам. Акция действует в рамках «Календаря праздников» Севергазбанка. Скидка к процентной ставке по потребительским кредитам на любые цели, в том числе на рефинансирование, составляет 0,25 процентного пункта. В банке напоминают, что в рамках его «Календаря праздников» также предусмотрены скидки по кредитам в честь дня рождения клиента, различных профессиональных и общероссийских праздников (Нового года, Дня Победы, Дня России, Дня медицинского работника, Дня учителя, Дня металлурга и др.), дня рождения Севергазбанка (29 апреля).

Промсвязьбанк предлагает компаниям в сегменте микробизнеса дистанционное оформление кредита в сумме до 10 млн рублей по ставке 9,95%. Новое кредитное предложение на базе продукта «Без бумаг / Оборотный» стало доступно для микропредприятий благодаря механизму льготного финансирования в рамках «Программы 1764», ориентированной на поддержку МСП. «Кредит «Без бумаг / Оборотный», учитывающий индивидуальные финансовые показатели компании, позволяет без залога и полностью в автоматическом режиме, всего по двум документам, получить наиболее выгодное кредитное предложение на любые цели.

ОТП Банк снизил ставку по кредиту наличными «Большие возможности» для клиентов, которым необходима крупная сумма средств. Теперь клиенты смогут оформить кредит на суммы от 1 млн рублей до 3 млн со ставкой от 5,5% на срок до пяти лет за один рабочий день. Низкая ставка доступна клиентам при оформлении договора страхования жизни и здоровья. Кредит доступен как наемным работникам, так и собственникам бизнеса, индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам. Заявка на кредит оформляется без залога и поручителей.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит



