Регулярно или время от времени делают накопления более 75% россиян, говорится в исследовании Райффайзенбанка. Однако среди семей с детьми тех, кто регулярно копит деньги, всего 23%.
По данным опроса, формируют сбережения время от времени почти 50% семей с детьми, а еще 22% не могут этого делать. При этом среди тех, кто только планирует завести ребенка, регулярно копят 31%, а еще 51% иногда откладывают деньги. Совсем не могут формировать сбережения только 14%.
Организаторы опроса отмечают, что 18% участников вообще не планируют заводить детей. В этой группе 16% не могут откладывать деньги, чтобы делать сбережения. При этом каждый третий копит регулярно, а 47% — время от времени.
Самые популярные вклады с онлайн-заявкой
|Название
|Ставка, %
|Мин. сумма, ₽
|Мин. срок, дней
|6.75%
|от 100000
|1098
|6.25%
|от 100000
|368
|6%
|от 100000
|730
|5.75%
|от 100000
|550
|6.25%
|от 1
|30
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Лиц.№ 1978
«Тренд на формирование сбережений очень важен для общества — это основа финансовой культуры. Большинство семей используют для этого классические инструменты — накопительные счета и вклады. При этом накопительные счета более популярны, так как дают возможность гибко управлять деньгами — пополнять счет и снимать средства без потери процентов. Сейчас мы видим, как бывшие вкладчики выходят на рынок инвестиций, и здесь основной стратегией клиентов становятся облигации — менее рисковый и более предсказуемый инструмент», — отметил руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.
Выбор цели сбережений в российских семьях также различается. Чаще всего на пенсию копят люди, планирующие завести детей. Они же чаще собирают деньги на покупку машины, квартиры или дома. В приоритете у семей с детьми — образование, ремонт и финансовая «подушка безопасности».
Те, кто не планирует заводить детей, копят главным образом на черный день, покупку недвижимости, технику и электронику. Меньше всего в этой группе интересуются образованием и покупкой дачи.
Главным образом россияне заводят несколько кредитных карт «на всякий случай», показало исследование Райффайзенбанка. Эту причину обозначили 45% респондентов. Год назад эта причина была актуальна только для 36% опрошенных.