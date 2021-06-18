Регулярно или время от времени делают накопления более 75% россиян, говорится в исследовании Райффайзенбанка. Однако среди семей с детьми тех, кто регулярно копит деньги, всего 23%.

По данным опроса, формируют сбережения время от времени почти 50% семей с детьми, а еще 22% не могут этого делать. При этом среди тех, кто только планирует завести ребенка, регулярно копят 31%, а еще 51% иногда откладывают деньги. Совсем не могут формировать сбережения только 14%.

Организаторы опроса отмечают, что 18% участников вообще не планируют заводить детей. В этой группе 16% не могут откладывать деньги, чтобы делать сбережения. При этом каждый третий копит регулярно, а 47% — время от времени.

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«Тренд на формирование сбережений очень важен для общества — это основа финансовой культуры. Большинство семей используют для этого классические инструменты — накопительные счета и вклады. При этом накопительные счета более популярны, так как дают возможность гибко управлять деньгами — пополнять счет и снимать средства без потери процентов. Сейчас мы видим, как бывшие вкладчики выходят на рынок инвестиций, и здесь основной стратегией клиентов становятся облигации — менее рисковый и более предсказуемый инструмент», — отметил руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.

Выбор цели сбережений в российских семьях также различается. Чаще всего на пенсию копят люди, планирующие завести детей. Они же чаще собирают деньги на покупку машины, квартиры или дома. В приоритете у семей с детьми — образование, ремонт и финансовая «подушка безопасности».

Те, кто не планирует заводить детей, копят главным образом на черный день, покупку недвижимости, технику и электронику. Меньше всего в этой группе интересуются образованием и покупкой дачи.