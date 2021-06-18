Держатели карт «Мир», выпущенных банком «Ренессанс Кредит», теперь могут оплачивать покупки смартфоном с помощью мобильного платежного сервиса Samsung Pay, сообщается в релизе финорганизации.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть предустановленное приложение Samsung Pay и зарегистрировать в нем свою карту «Мир».

«В Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита, обеспечивающая безопасность платежных операций по карте. Каждую трансакцию необходимо подтверждать отпечатком пальца или ПИН-кодом приложения, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен. Защиту платежных данных обеспечивает встроенная система Samsung KNOX, работа которой не зависит от работы ОС устройства», — говорится в релизе.