В России с 1 июля начнется углубленная диспансеризация граждан, переболевших коронавирусом. Порядок проведения диспансеризации, запускаемой по поручению президента, и перечень медицинских обследований утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

«Теперь эти пациенты смогут пройти целый комплекс обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. Особенно это важно для тех, кто переболел в тяжелой форме. У многих уже после выздоровления ухудшилось самочувствие, обострились хронические заболевания», — отметил премьер во время встречи с руководителями ведущих медицинских учреждений, которая состоялась 18 июня в столичной больнице в Коммунарке.

Как следует из постановления правительства, углубленная диспансеризация в том числе может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном коронавирусе.

Углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый этап включает семь исследований. Это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурации), тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия (измерение объемных и скоростных показателей дыхания. — Прим. Банки.ру), рентген грудной клетки, прием у терапевта. Для граждан, переболевших коронавирусом, к этому списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

Все эти обследования можно будет пройти за один день. По их результатам врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости, для уточнения диагноза, направят пациента на второй этап. Он будет включать еще три обследования — эхокардиографию, компьютерную томографию легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, ему будет назначено необходимое лечение и медицинская реабилитация.

Перечень медицинских организаций, где можно пройти углубленную диспансеризацию, будет опубликован на официальных сайтах региональных органов здравоохранения, а также на портале госуслуг. В первую очередь на диспансеризацию пригласят тех, кто перенес COVID-19 в средней или тяжелой форме. Им позвонят из поликлиники, к которой они прикреплены. Также оповещение может прийти по СМС, электронной почте или в личный кабинет на портале госуслуг. Порядок направления граждан на диспансеризацию установит Минздрав России.

«Очень важно, чтобы регионы оперативно подготовились к началу углубленной диспансеризации, создали необходимые условия в медицинских организациях и сообщали людям, где можно пройти такое расширенное обследование после ковида», — сказал глава правительства.

В ходе посещения больницы он также объявил о принятом решении выделить 25 млрд рублей на систему здравоохранения с планом в дальнейшем «смотреть на те потребности и объемы, которые, пока еще ситуация с коронавирусом остается напряженной, необходимо будет выделять».

«Соответствующая нормативная база нам позволяет принимать решения о перераспределении остатков средств Фонда обязательного медицинского страхования на направления, которые необходимы при борьбе с коронавирусной инфекцией. Такой закон принят», — сообщил Мишустин.



«Все необходимое мы сделаем для того, чтобы поддержать медицинские учреждения в этой непростой ситуации. В том числе и по стимулирующим выплатам, президентским выплатам, которые получают сейчас доктора, медсестры, работающие в «красной зоне», — добавил глава правительства.