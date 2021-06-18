БКС Мир инвестиций» приобрел 2,5% Санкт-Петербургской биржи у ее основного акционера ассоциации «НП РТС», сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке и подтвердили в компании. Таким образом, теперь доля ассоциации «НП РТС», которая все так же остается основным акционером биржи, составляет около 25%.

«Мы являемся одним из крупнейших участников торгов Санкт-Петербургской биржи. На начало июня количество зарегистрированных клиентов БКС на площадке составляет почти 800 тысяч. Теперь мы не только надежный партнер, но и акционер торговой площадки, а значит, сможем еще активней привносить свой вклад в развитие инвестиционной отрасли и финансового рынка в целом. С точки зрения бизнеса — для нас это выгодная стратегическая инвестиция. С начала 2020 года объемы торгов холдинга на Санкт-Петербургской бирже выросли более чем в пять раз, и мы видим высокий потенциал роста», — сказал агентству президент — председатель правления ФГ «БКС» Олег Михасенко.



Акционерами Санкт-Петербургской биржи также являются Совкомбанк (12,9%), брокер «Фридом Финанс» (12,8%), группа ВТБ (10,8%), сингапурский венчурный фонд Amereus Group, управляющий деньгами основного владельца «Русской аквакультуры» Максима Воробьева (5,5%), группа «Тинькофф» (5%) и менеджмент самой биржи.