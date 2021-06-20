ВТБ внедрил платформу обезличивания на базе алгоритмов машинного обучения, которая в полностью автоматическом режиме классифицирует и обезличивает данные клиентов. Это позволило повысить уровень защищенности клиентских данных, а также банковской и коммерческой тайны, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Платформа обезличивания позволяет выполнять автоматизированный поиск атрибутов, которые содержат персональные данные, а также производить их обезличивание. В основе платформы используются Open Source решения в части ETL, UI, ML. Точность классификации данных составляет более 96%. После внедрения платформы трудозатраты на обезличивание данных сократились более чем в 50 раз, а скорость поиска критичных данных увеличилась в 10 раз», — говорится в релизе.

Это позволяет в кратчайшие сроки создавать еще более безопасные среды разработки и тестирования и сокращать время вывода продуктов и сервисов банка на рынок.

Уточняется, что ВТБ в рамках стратегического развития в период с 2019 по 2022 год реализует масштабную технологическую трансформацию, в ходе которой полностью перестроена IТ-инфраструктура, изменена модель работы по созданию технологических продуктов банка, созданы технологические платформы, которые в том числе являются основой для развития открытой экосистемы банка.