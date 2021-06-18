ЦБ РФ осуществил государственную регистрацию изменений в решение о выпуске ценных бумаг компании «Совкомбанк Страхования», сообщает пресс-служба страховщика.

«Номинальная стоимость всех акций компании была увеличена за счет средств эмиссионного дохода, соответствующее решение было принято общим собранием акционеров компании в мае 2021 года. После регистрации в ФНС и внесения изменений в ЕГРЮЛ уставный капитал компании составит 1,60032 млрд рублей», — говорится в релизе.



Ранее, в феврале текущего года, компания успешно разместила дополнительный выпуск обыкновенных именных акций в количестве 20 млн штук номиналом 21,43 рубля за акцию. 100% ценных бумаг дополнительного выпуска было выкуплено основным акционером компании — Совкомбанком.

Отмечается. что решение о докапитализации компании на 1 млрд рублей было принято советом директоров «Совкомбанк Страхования» в августе 2020 года и является частью стратегии выхода компании на федеральный уровень.