Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию строительной компании (СК) «Семья». Денежные средства в размере 7,6 млрд рублей будут направлены на строительство жилого комплекса (ЖК) «Все свои» в Краснодаре, сообщает пресс-служба банка.



За счет проектного финансирования планируется возвести пять домов бизнес-класса в центральной части Краснодара. Девелопер уже построил два корпуса без привлечения кредитной линии, а также выделил и передал городу участки под школу и детский сад на территории комплекса. Ввести ЖК в строй планируется в III квартале 2024 года.