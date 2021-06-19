Телефонные мошенники придумали, как обходить системы банков по предотвращению хищений денег у клиентов, они убеждают своих жертв снимать деньги и выбрасывать их в окно, рассказал глава Почта Банка Дмитрий Руденко.

«Сейчас наиболее актуальное мошенничество — это когда человека убеждают, что звонит правоохранительная структура и он участвует в спецоперации. Мошенники убеждают жертву, что спасают его деньги, что сейчас их нужно пойти и снять в банке», — сказал банкир журналистам.

По его словам, банки, видя, что клиент снимает большую сумму из банкомата, делают ему звонок с вопросом, не уговаривает ли кто-то его снять свои деньги и передать третьим лицам. Но клиент, которому лжеправоохранитель строго-настрого запретил говорить о «спецоперации», отвечает: «Я сам хочу».

В Москве задержаны аферисты, убедившие пенсионерку сбросить миллион рублей с балкона Потерпевшей позвонил мужчина, который представился участковым уполномоченным полиции и попросил оказать содействие в раскрытии преступления.

«После чего клиент приносит деньги домой. Я уже не один раз это слышал: запечатывает их в пакет, ему в это время звонят и говорят: «Там под окном стоит преступник, вы бросаете пакет, и мы его ловим». «Я знаю одного человека, который дважды это проделывал», — рассказал Руденко.



Он уточнил, что эти случаи случались не с клиентами Почта Банка. В такой ситуации, по словам банкира, кроме просвещения людей, ничего не поможет спасти их средства. С таким же успехом человек достанет свои сбережения из-под матраса и отдаст их злоумышленникам.

Ранее первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев говорил РИА Новости, что мошенники в России пытаются все чаще вынудить своих жертв перевести им деньги не в своем банке, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение, это серьезный вызов для борьбы с такими преступлениями.