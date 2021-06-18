Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Санкт-Петербург» на уровне «А(RU)», изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

Подтверждение рейтинга банка отражает одновременное изменение оценки достаточности капитала с адекватной на сильную и оценки фондирования и ликвидности с адекватной на удовлетворительную при сохранении удовлетворительной оценки риск-профиля, поясняется в сообщении агентства.

Улучшение прогноза отражает мнение АКРА о возможности повышения оценки риск-профиля банка на горизонте 12—18 месяцев в случае заметного улучшения показателей качества кредитов и/или дальнейшего снижения концентрации на рисковом сегменте строительства и операций с недвижимостью.

Аналитики указывают, что банк, осуществляющий свою деятельность преимущественно на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Москвы, является одним из самых значимых региональных банков в стране. К приоритетным направлениям деятельности относятся кредитование юридических и физических лиц, операции на межбанковском и валютном рынке, обслуживание юрлиц, в том числе вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность, а также операции с ценными бумагами.

В АКРА обращают внимание на то, что с 2019 года банк стремится нарастить объем операций в сфере обслуживания клиентов, вовлеченных в ВЭД, что «приведет к росту диверсификации операционной деятельности и продолжит выступать значимым источником комиссионного дохода в следующие 12 месяцев». Помимо узнаваемого бренда и сильных рыночных позиций, стабильность бизнеса «Санкт-Петербурга» «во многом достигается благодаря относительно высокой диверсификации деятельности по отдельным контрагентам в сравнении с прочими российскими банками», пишут аналитики.

Оценка достаточности капитала улучшена до сильной благодаря подтвержденной временем способности банка генерировать адекватно высокую прибыль; поддерживает сильную оценку и текущий относительно комфортный уровень капитализации.

Риск-профиль банка признан удовлетворительным. По оценкам АКРА, доля потенциально проблемной задолженности составляет порядка 10—13% кредитного портфеля (12—14% годом ранее). Давление на кредитный рейтинг продолжает оказывать заметный объем кредитов рисковому, по мнению агентства, сегменту строительства и операций с недвижимостью. Кроме того, потенциальная волатильность обменного курса может стать причиной повышения кредитного риска у валютных заемщиков.

Изменение оценки фактора фондирования и ликвидности с адекватной на удовлетворительную отражает рост показателя дефицита краткосрочной ликвидности в рамках стресс-сценария до 11% в условиях стабильно невысокого значения показателя краткосрочной ликвидности. Подход банка предполагает относительно небольшую подушку ликвидности на фоне преимущественно краткосрочного характера средств клиентов и заметной доли межбанковских обязательств, которые могут быть подвержены большей волатильности в периоды неопределенности на финансовом рынке, отмечают в АКРА.

«Тем не менее вышеуказанные риски несколько смягчаются благодаря крайне низкой концентрации портфеля на отдельных вкладчиках, поскольку порядка 55—60% депозитов приходится на физических лиц. АКРА также учитывает проверенную временем стабильность депозитной базы и сильный узнаваемый бренд, способствующий удержанию и привлечению новых вкладчиков. Помимо этого, АКРА полагает, что в случае кризисных ситуаций с ликвидностью банк может рассчитывать на приоритетную помощь со стороны государства, поскольку, по мнению агентства, он имеет признаки системно значимого финансового института для Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — говорится в сообщении.



За счет возможности получения банком госпомощи в случае стресса его финальный рейтинг включает дополнительную ступень по сравнению с уровнем оценки его собственной кредитоспособности, следует из релиза.