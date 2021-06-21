Высокий спрос на рынке недвижимости в России часто делает его недоступным, проблему колебаний спроса могло бы решить строительство арендного жилья. Такое мнение высказал РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

«Основная проблема с доступностью жилья заключается не в недостатке количества льготных программ, а в недостаточных объемах строительства жилой недвижимости, особенно в городах с населением менее 1 миллиона человек», — считает собеседник агентства.

Он отметил, что в России все еще очень много желающих улучшить жилищные условия, поэтому спрос есть. «Однако возможности купить жилье ограничены высокими ценами, которые сложились в том числе из-за дефицита на рынке недвижимости», — объяснил Сухов.

«Для предотвращения колебаний спроса на строительном рынке следует поддерживать не только ипотеку, но и строительство арендного жилья для тех, кто не может сформировать первоначальный взнос на ипотеку», — сказал глава АКРА.