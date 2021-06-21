ВТБ запустил страхование карт и счетов клиентов от мошеннических списаний. Новая услуга распространяется на все клиентские счета и карты, в том числе в других банках России, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Большинство тарифов программы включает в страховое покрытие хищение денег с помощью методов социальной инженерии — если мошенники обманом выманили у клиента данные карты или логин/пароль от личного кабинета по телефону, в СМС, мессенджерах или чатах. Покрывает страховка и утрату ПИН-кода, копирование данных карты и кражу полученных в банкомате наличных», — говорится в релизе.

Согласно условиям, программа компенсирует похищенные деньги, если застрахованный перевел их злоумышленникам через поддельный сайт или если мошенники получили доступ к его интернет-банку, в том числе с помощью вредоносного ПО. Также страховка защищает средства клиента в случаях, когда мошенники сняли наличные с его счета в POS-терминале или в офисе банка, предъявив поддельные документы.

Уточняется, что на первом этапе подключиться к программе можно во всех отделениях ВТБ, до конца июня страховка станет доступна в «ВТБ Онлайн». Пролонгация полиса осуществляется в формате подписки. Программа реализуется в партнерстве со страховой компанией «СОГАЗ».

Клиентам ВТБ доступны для оформления три страховых тарифа: «Базовый» (максимальная страховая сумма — до 100 тыс. рублей), «Оптимальный» (до 300 тыс. рублей) и «Максимальный» (до 600 тыс. рублей).

В страховое покрытие не входят случаи, когда клиент скомпрометировал данные карты при отсутствии мошеннических действий злоумышленников или если спорные операции совершили члены его семьи. Также не считается страховым случаем хищение средств с пластиковой карты, которую банк выпустил без ведома клиента, и ситуации, в которых банк несвоевременно заблокировал карту клиента по его требованию. Страховка также не покрывает случаи, когда средства списаны в результате кражи или взлома баз данных банка, производителей или эмитентов пластиковых карт.



Если средства были похищены, клиенту нужно обратиться к страховой компании со стандартным комплектом документов: паспортом, заявлением о наступлении события и реквизитами счета для перечисления страховой выплаты. Также потребуется ряд документов, подтверждающих размер ущерба и факт мошеннических действий, в зависимости от ситуации.