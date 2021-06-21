Цена нефти Brent может вырасти до 100 долларов за баррель уже к 2022 году, для такого роста есть шесть причин, говорится в отчете по рынку нефти Bank of America. Среди факторов спроса, которые могут повлиять на рост цены, аналитики выделяют отложенный спрос после локдаунов, а также преобладание частных автомобильных перевозок над другими видами транспорта. Также эксперты считают, что дистанционный режим может привести к формату «работа из автомобиля» и увеличить расстояния, которые люди проезжают на личном автомобиле.

Со стороны спроса в Bank of America видят такой фактор, как увеличение капитальных затрат компаний на достижение целей Парижского соглашения по климату. Инвесторы стали также играть более активную роль в энергетическом секторе, вкладывая средства как в финансовый сектор, так и в устойчивое развитие (ESG, environmental, social, governance). Кроме того, нарастает общественное давление в пользу сокращения выбросов парниковых газов.

Компании предсказали возвращение цен на нефть к 100 долларам Для роста цен до 100 долларов за баррель, скорее всего, потребуются какие-то дополнительные факторы, но это возможно, считают эксперты.

Аналитики повысили прогноз цены нефти на 2021 год с 60 долларов до 68 долларов за баррель на фоне восстановления спроса, драйвером которого является процесс вакцинации от коронавируса. На повышение прогноза стоимости нефти также повлияли рост глобальной мобильности, ограничение предложения и дисциплина стран ОПЕК+ при исполнении сделки. Прогноз цены нефти на 2022 год повышен с 60 долларов до 75 долларов за баррель, в 2023-м аналитики банка ожидают нефть по 65 долларов за баррель.

В Bank of America не исключили риски снижения нефтяных котировок. Во-первых, давление на цену нефти во втором полугодии 2021 года может оказать появление на рынке иранской нефти. Во-вторых, сохраняются риски из-за ускорения мутаций коронавируса и замедления процесса вакцинации. Кроме того, аналитики допустили вариант несоблюдения условий сделки ОПЕК+, который может подорвать текущую траекторию роста котировок.