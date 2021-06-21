СберБанк присоединился к сервису бесконтактной оплаты Mir Pay, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь держатели банковских карт платежной системы «Мир», выпущенных СберБанком, могут оплачивать покупки смартфоном с помощью мобильного приложения Mir Pay .



«Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту «Мир» СберБанка — как контактную, так и бесконтактную. Чтобы оплатить покупку, достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого не обязательно. А для оплаты покупок на сумму до 1 000 рублей разблокировка смартфона не потребуется, достаточно только активировать экран», — говорится в релизе.

Помимо Mir Pay клиентам банка доступны бесконтактные платежи через SberPay и Samsung Pay.