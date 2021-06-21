«Сбер» открыл регистрацию на новый поток летней цифровой школы Sber U Digital Summer для преподавателей вузов IT-направлений, сообщается в релизе компании. В этом году летняя школа пройдет с 1 июля по 31 августа.

«В рамках школы преподаватели смогут бесплатно повысить свою квалификацию по четырем направлениям: Data Science, Data Engineering, Java Development и Cyber Security. Обучение будет проходить в формате онлайн. Преподавать в школе будут специалисты «Сбера» и «СберУниверситета». Для участия в отборе необходимо заполнить заявку на сайте до 28 июня», — говорится в релизе.

Отмечается, что это уже второй набор в летнюю школу Sber U Digital Summer. Первая школа проходила в 2020 году, с 9 июля по 30 августа, и включала в себя три трека: Data Science, Data Engineering и Java Development. В прошлом году на 600 мест было подано 3 224 заявки, в результате чего количество мест было увеличено до 755.

В этом году количество мест увеличено до 900, а в программу обучения добавился четвертый трек — Cyber Security.

По итогам обучения участники получат удостоверение о повышении квалификации «СберУниверситета».