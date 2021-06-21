В России разрабатываются собственные стандарты обеспечения национальной кибербезопасности, заявил спецпредставитель президента РФ в сфере цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в интервью РИА Новости. По его словам, правильнее укреплять собственную безопасность, а для этого нужны свои технологические стандарты и технологии.

«Я думаю, что сейчас для нас наиболее актуально выращивание собственных технологических стандартов, которые обеспечат кибербезопасность России. А дальше уже можно говорить о договоренностях на международном уровне, как с криптовалютами, ровно та же самая ситуация. Пока нет серьезного доверия — о чем-то всерьез договориться невозможно. Поэтому правильнее укреплять собственную безопасность, а для этого нужны собственные технологические стандарты и технологии», — рассказал Песков.

Он отметил, что Россия ждет прорыва от ученых и инженеров, связанных с квантовой коммуникацией. Этим занимается «Росатом», Газпромбанк, СберБанк, правительство Санкт-Петербурга. Квантовые линии могут появиться в промышленной эксплуатации на горизонте 10—15 лет, но позвонить по квантовым линиям из офиса в офис можно уже сейчас, сообщил Песков.

Глава ВТБ назвал актуальные инициативы в области кибербезопасности Наиболее актуальными в свете нынешних вызовов, считает банкир, представляются три законодательные инициативы.



Также он рассказал, что действующих сетей 6G через пять лет в мире не будет. «Сколтех» сделал один из первых в мире модуляторов для сети 6G, это технология, которая делает некоторый «кусок» будущей технологии возможным. Это прорыв, мы будем активно заниматься 6G. Но 6G к 2025 году — это крайне маловероятно. По плану стандарт 6G должен появиться через десять лет», — отметил спецпредставитель президента РФ в сфере цифрового и технологического развития.