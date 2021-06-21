Международный финансовый холдинг «Синара Файненшл Корпорейшн Лимитед» и СКБ-Банк сформировали команду руководящего состава нового направления деятельности группы — инвестиционного бизнеса. Приоритетными задачами команды являются создание и развитие таких направлений, как управление благосостоянием, брокерские и корпоративно-инвестиционные услуги.



На территории РФ инвестиционный бизнес СКБ-Банка будет развиваться под российским брендом «Инвестиционный банк «Синара». В иностранном периметре «Синара Файненшл Корпорейшн Лимитед» и ее дочерние компании планируют использовать международный бренд Sinara Financial Corporation (финансовая корпорация «Синара»).

Развитие инвестиционного бизнеса на стороне банка курирует Константин Хлызов, занимающий должность заместителя председателя правления СКБ-Банка.

Розничный блок «Управление благосостоянием» инвестиционного банка «Синара» возглавили Юрий Минцев и Андрей Алетдинов. Каждый из них имеет более чем 20-летний опыт работы в области построения и развития брокерского бизнеса в России. До того как присоединиться к команде, Юрий являлся генеральным директором ООО «Компания БКС», а затем генеральным директором и членом совета директоров АО «Открытие Брокер». До своего прихода в банк Андрей более 20 лет развивал брокерский бизнес ФГ БКС. На данный момент Андрей состоит в совете директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и в совете по брокерской деятельности НАУФОР.

Департамент брокерских операций блока «Управление благосостоянием», предоставляющий услуги доступа на финансовые рынки крупным розничным клиентам, возглавил Павел Сороковой. Он более 17 лет работал в ООО «Компания БКС», где прошел путь от специалиста по работе с ценными бумагами до руководителя департамента интернет-торговли и отвечал за платформу брокерского обслуживания.

В планы развития блока «Управление благосостоянием» входит предложение российским клиентам услуг инвестиционного консультирования и доверительного управления ценными бумагами. За экспертизу в этой области будет отвечать Алексей Нефедов, прежде занимавший позицию директора инвестиционного консультирования в СберБанке.

Руководителями корпоративного и инвестиционно-банковского направления инвестиционного банка «Синара» стали Алексей Гладилин и Алексей Куприянов. Алексей Куприянов ранее руководил департаментом долгового капитала BCS Global Markets® и имеет более 20 лет профессионального опыта работы в данном направлении. Алексей Гладилин более 22 лет работает в сфере кредитования, организации и управлении продажами. Департамент корпоративных продаж данного направления возглавил Александр Борисов, а департамент долгового капитала — Рустем Кафиатуллин, имеющий более 25 лет опыта работы на облигационном рынке в компаниях ООО «БК Регион», банк «Ак Барс» и BCS Global Markets®.

Рынки капитала инвестиционного банка «Синара» возглавил Павел Науменко. У него за плечами более 20 лет работы в финансовой индустрии в компаниях АО «Тройка Диалог», ООО «Ренессанс Брокер», ООО «Меррилл Линч Секьюритиз», АО «ИК «Ай Ти Инвест».

Под руководством Павла Науменко будут находиться департамент торговли на рынке облигаций, возглавляемый Алексеем Виноградовым, который более 20 лет работал в том числе в банках «ФК Открытие» и «Петрокоммерц», департамент по работе с акциями под руководством Деметриса Питциолиса, имеющего более 15 лет опыта работы в таких компаниях, как BCS Global Markets, Альфа-Банк, ЮниКредит Банк, ООО «Атон», и аналитический департамент во главе с Кириллом Таченниковым, посвятившим более 15 лет аналитике рынка акций в компаниях UBS, BCS Global Markets®, ООО «ФК Открытие» и неоднократно входившим в число лучших секторальных аналитиков по версии «Инститьюшнл Инвестор ЛЛС» (Institutional Investor LLC).

Департаменты по операциям РЕПО, работе на денежном рынке и казначейство возглавил Андрей Кассин, ранее являвшийся финансовым директором BCS Global Markets®.

К инвестиционному банку «Синара» также присоединилась Мария Рябова (Горячева), которая будет отвечать за предложение инвестиционных услуг российским институциональным клиентам и привлечение международных партнеров на российский рынок. Ранее Мария работала в Ситибанке и КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО).

Финансовую корпорацию «Синара» возглавил Роман Лохов, который ранее занимал должность главного исполнительного директора BCS Global Markets®, а до этого — генерального директора ООО «Открытие Капитал» и «Открытие Кэпитал Лимитед» (Otkritie Capital Limited).

Продажами финансовых услуг управляющим компаниям и инвестиционным фондам будет руководить Луис Саенс, ранее занимавший должность соруководителя деска акций и руководителя по работе с ключевыми клиентами BCS Global Markets®. Ранее Луис работал в компаниях «Дойче Банк АГ» (Deutsche Bank AG) в Нью-Йорке, «Дрезден Клайнворт Вассерштайн Лимитед» (Dresden Kleinwort Wasserstein Ltd), «Ренессанс Кэпитал Лимитед» (Renaissance Capital Ltd) и «Открытие Кэпитал Лимитед» (Otkritie Capital Limited) в Лондоне, где занимал позицию менеджера по продажам на рынке акций и производных финансовых инструментов, а позднее возглавил офис компании в США.

Прайм-брокерские услуги для иностранных институциональных клиентов будут развиваться под руководством Евгения Кунца, который ранее являлся управляющим директором BCS Global Markets®, а до этого занимал должность генерального директора «Открытие Секьюритиз Лимитед» (Otkritie Securities Ltd). Международное направление прайм-брокерских услуг возглавила Одри Фэвье. До своего прихода в финансовую корпорацию «Синара» Одри возглавляла направление международных продаж прайм-брокерских услуг BCS Global Markets® и отвечала за решение коммерческих вопросов, а также курировала внедрение технических решений.

До своего прихода в BCS Global Markets® Одри работала в двух финансово-технологических компаниях: «Трейдерфорс» (Traderforce) и «Атриум Нетворкс» (Atrium Networks), а затем перешла на должность менеджера по развитию в области квантитативного трейдинга Лондонской фондовой биржи (LSE).

Генеральный директор финансовой корпорации «Синара» Роман Лохов говорит: «Нам всем очень повезло, что удалось собрать такую сильную команду, да еще за такое короткое время. Более ста профессионалов с богатым опытом работы в различных сферах бизнеса, чьи имена говорят сами за себя и не нуждаются в представлении. Амбициозная, сплоченная команда — это львиная доля успеха, а с такой, как у нас, можно горы свернуть!»