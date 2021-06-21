ВТБ упростил перевод зачисления пенсии своим клиентам на карту «Мир», сообщается в релизе банка. Теперь услуга доступна в «ВТБ Онлайн».

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти в личный кабинет интернет-банка или мобильное приложение «ВТБ Онлайн», выбрать раздел «Продукты и услуги» и подраздел «Госуслуги», далее — «Получение пенсии» и оформить заявление «Получение пенсии на карту ВТБ». В случае, если у клиента нет подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги», он может зарегистрироваться или подтвердить свою учетную запись также с помощью «ВТБ Онлайн».

Пенсионерам, которые получают пенсию на счет в ВТБ, доступна карта «Мир» с бесплатным обслуживанием и нотификацией, сниженные комиссии за платежи и переводы, начисление 6% годовых на остаток по счету, а также повышенный кешбэк за покупки в аптеках и оплату услуг ЖКХ.