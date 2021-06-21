Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие» на уровне «AA+.ru» со «стабильным» прогнозом.

Как отмечается в сообщении НКР , сильные рыночные позиции сочетаются у банка с приемлемой диверсификацией бизнеса. «Приемлемая диверсификация бизнеса обусловлена сильными позициями банка в корпоративном кредитовании, поддержанием значительного портфеля ценных бумаг, а также активным расширением розничного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса, чему способствует разветвленная филиальная сеть», — пишут эксперты. Они напоминают, что на 1 мая 2021 года, согласно неконсолидированной отчетности по РСБУ, более 44% баланса банка приходится на корпоративные кредиты, преимущественно крупному и среднему бизнесу, 17% — на вложения в ценные бумаги (больше половины из них — облигации федерального займа), 18% — на кредиты физическим лицам. В корпоративном кредитном портфеле доминируют добывающие отрасли и обрабатывающая промышленность, которые в основном представлены крупнейшими предприятиями. В розничном сегменте равные доли принадлежат ипотеке и потребительским кредитам.

Банк демонстрирует высокую достаточность капитала и умеренную склонность к риску, указывают в НКР. «Оценка склонности к риску учитывает хорошее кредитное качество ссудного портфеля банка, сформированного за последние три года. <…> На балансе присутствует ряд проблемных активов, сформированных до перехода банка под управление Фонда консолидации банковского сектора, но в основном они полностью зарезервированы. Отмечается заметное снижение объема непрофильных активов в виде вложений в ЗПИФ», — поясняют аналитики.

Рентабельность бизнеса «Открытия» без учета разовых доходов растет за счет увеличения доли работающих активов, в том числе динамичного развития розничного кредитования. Заметное влияние на рентабельность по МСФО продолжают оказывать финансовые результаты страховой и пенсионной деятельности.

Структура фондирования остается достаточно диверсифицированной, запас ликвидности оценивается как комфортный.

«Эффективность бизнес-модели банка и ее устойчивость к рискам пока не были проверены на протяжении всего экономического цикла, что продолжает ограничивать оценку качества управления и стратегии», — говорится в релизе.



Вероятность экстраординарной поддержки со стороны единственного акционера кредитной организации — Банка России оценена аналитиками как высокая, что обусловило присвоение кредитного рейтинга на четыре уровня выше оценки собственной кредитоспособности «Открытия».