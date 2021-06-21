Банк России переоформил лицензию компании по управлению активами, которая недавно перешла под контроль Совкомбанка и сменила в этой связи наименование. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

Совкомбанк в конце мая этого года сообщил о закрытии сделки по покупке ООО «УК «Восточный Капитал» у Модульбанка. Тогда же анонсировался запуск процедуры ребрендинга и переименование новой «дочки» Совкомбанка. На базе приобретенной компании Совкомбанк планирует развивать бизнес по управлению активами, включая создание паевых инвестиционных фондов, доверительное управление активами клиентов и институциональных инвесторов, отмечалось в сообщении.



Банк России 21 июня 2021 года принял решение переоформить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в связи с изменением наименования ООО «Управляющая компания «Восточный Капитал» на ООО «Совкомбанк Управление активами».