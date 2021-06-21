Промсвязьбанк предлагает компаниям в сегменте микробизнеса дистанционное оформление кредита в сумме до 10 млн рублей по ставке 9,95%.

Как поясняется в сообщении ПСБ, новое кредитное предложение на базе продукта «Без бумаг | Оборотный» стало доступно для микропредприятий благодаря механизму льготного финансирования в рамках «Программы 1764», ориентированной на поддержку МСП. «Кредит «Без бумаг | Оборотный», учитывающий индивидуальные финансовые показатели компании, позволяет без залога и полностью в автоматическом режиме всего по двум документам получить наиболее выгодное кредитное предложение на любые цели», — говорится в релизе.



«Согласно индексу RSBI, нашему исследованию настроений малого и среднего бизнеса, именно микропредприятия в большей степени испытывают сложности с привлечением финансирования: более половины таких компаний, заявивших о необходимости привлечения кредита, или получали отказ, или не пытались его взять по причине высоких ставок. В этой связи мы видим большие перспективы в новом кредитном предложении», — комментирует вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.