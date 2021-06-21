Итоги I квартала 2021 года показали, что влияние пандемии на страховой сектор оказалось ограниченным и затронуло только сегменты, связанные со страхованием туристической отрасли, при этом динамика страхового рынка зависит в основном от развития банковского сектора и бюджетов на страхование, выделенных крупными корпорациями. Об этом говорится в тематическом обзоре , опубликованном Национальным рейтинговым агентством.

Объем премий в целом по рынку составил 460 млрд рублей. Драйверами роста стали кредитное страхование жизни и страхование от несчастных случаев, накопительное страхование жизни, автокаско и ОСАГО, указано в материале.

Уверенно себя чувствуют страховщики жизни, констатирует НРА. Объем премий по сравнению с I кварталом 2020 года вырос на 7,6%. Несмотря на сокращение объема премий в сегменте инвестиционного страхования жизни (минус 2,7 млрд рублей), положительная динамика накопительного страхования жизни (плюс 6 млрд) и страхования заемщиков (плюс 4 млрд) обеспечили рост сегмента страхования жизни в целом.

В добровольном страховании имущества премии выросли по всем видам, кроме страхования имущества юридических лиц (минус 6 млрд рублей), что объясняется зависимостью динамики сегмента от сроков заключения крупных договоров, указывают в НРА.

Увеличение объема премий по добровольному медицинскому страхованию на 2,4 млрд рублей даже на фоне сокращения количества застрахованных объясняется увеличением бюджетов на страхование у крупных корпоративных клиентов. Средняя премия в расчете на одного застрахованного растет вслед за медицинской инфляцией и расширением программ страхования для отдельных групп застрахованных (в том числе за счет включения тестирования на COVID-19 и дорогой реабилитации после перенесенного заболевания), поясняют аналитики.

На динамику премий по автокаско (плюс 5,2 млрд рублей) повлияли как рост средней премии в результате увеличения стоимости автомобилей, так и рост количества договоров. Увеличение количества застрахованных автомобилей объясняется продлением программ льготного автокредитования и сохранением тренда на страхование по программам с малым набором рисков.

Объем выплат в целом по рынку вырос до 185,2 млрд рублей (плюс 16,2%) в основном за счет страхования жизни.

Объем выплат по добровольным видам, не относящимся к страхованию жизни, сократился на 1,5%, по обязательным видам — на 0,5%. Все виды страхования имущества, кроме страхования сельскохозяйственных рисков, грузов, водного и железнодорожного транспорта, страхования имущества граждан показали отрицательную динамику выплат. Отсутствие крупных страховых выплат в сегментах страхования имущества юридических лиц и страхования средств воздушного транспорта названо в числе основных факторов, повлиявших на динамику объема выплат.

В life-сегменте сохраняется тенденция роста выплат. В I квартале 2021 года по сравнению с I кварталом 2020-го объем выплат вырос на 27 млрд рублей, из них на 23 млрд рублей — по инвестиционному страхованию жизни в связи с окончанием срока действия трехлетних договоров, заключенных в 2018 году, и пятилетних, заключенных в 2016-м.

Исследование: 2021 год окажется рекордным по объему выплат в страховании жизни В связи с окончанием срока действия трехлетних договоров инвестиционного страхования жизни, заключенных в 2018 году, увеличением смертности из-за пандемии и ростом страховых бонусов объем выплат в сегменте страхования жизни в 2021 году может достичь 300 млрд рублей, что будет рекордным значением за всю новейшую страховую историю. Об этом говорится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства «Страхование жизни: тенденции и прогнозы на 2021 год».

В числе тенденций названы рост средней выплаты по договорам страхования жизни и здоровья заемщиков; снижение количества страховых случаев по автокаско и ОСАГО вслед за снижением количества ДТП; увеличение размера средней выплаты, в том числе за счет количества убытков с серьезными последствиями (пожаров) в сегменте страхования имущества граждан.



У пяти универсальных страховщиков из топ-100 (ОАО «ЧСК», АО «Юнити страхование», АО «СО «Талисман», АО «СК «Альянс», АО «СК «Армеец») объем выплат превысил объем премий, отмечается в материале НРА.