📰 По количеству нового жилья, введенного в эксплуатацию, 2021 год может стать рекордным, пишут «Известия» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия» 19 июня. Эксперты предполагают, что рост объемов ввода жилья может быть следствием роста спроса из-за программы льготной ипотеки и снижения ставок по кредитам в целом по рынку. По их мнению, такие масштабные объемы строительства могут сдержать рост цен на недвижимость, в следствие чего она станет более доступной. Представители отрасли подчеркивают, что наращивать темпы строительства нужно, так как по цепочке стройотрасль дает импульс роста отрасли производства стройматериалов, химической, металлургической отрасли.

📰 В связи с возобновлением авиасообщения с Турцией, а также Кипром, Болгарией и греческими островами пассажиры сразу начали искать билеты по вновь открытым маршрутам, пишут «Известия» . В моменте количество поисковых запросов из России в Турецкую Республику выросло на 173%. Повышенный спрос фиксируется во всех крупных российских городах, сообщили эксперты. Перевозчики пока формируют расписания полетов и не готовы раскрыть общее число добавленных рейсов. В результате средняя стоимость авиабилетов туда-обратно в Анталью из Москвы с июня по август включительно выросла на 65% к аналогичному периоду 2019 года, превысив 37 тыс. рублей. При этом открытие Турции и других долгожданных туристических направлений пока никак не отразилось на ценах на туры в Египет, Марокко и ОАЭ, уточнили туроператоры.

📰 За последние 24 часа стоимость биткоина упала на 11,5%, следует из данных CoinDesk на 02:52 мск, пишет РБК . К 02:52 мск криптовалюта стоила 31,6 тыс. долларов, в моменте курс опускался до 31,3 тыс. долларов. До этого криптовалюта стоила меньше только 23 мая (31,2 тыс. долларов). Последнее падение курса криптовалюты началось в середине июня на фоне новостей о том, что власти китайской провинции Сычуань, которая является крупным центром по добыче криптовалюты, запретили майнинг. До этого криптовалюта торговалась в районе 38 — 39 тыс. долларов.