Иностранные инвесторы за неделю увеличили вложения на рынке ОФЗ на 26 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Таковы оценки «ВТБ Капитала», основанные на данных Национального расчетного депозитария. Это сопоставимо с привлечениями неделей ранее и является четвертым по величине недельным притоком с начала года. Аналитики отмечают, что нерезиденты увеличивали дюрацию портфелей. По словам главного экономиста ING Дмитрия Долгина, основные покупки шли в ОФЗ сроком обращения более восьми лет.

За два месяца с момента объявления санкций в отношении российского рублевого долга иностранные инвесторы вложили в него около 150 млрд рублей. С прошлой недели санкции начали действовать, и, чтобы не рисковать, Минфин провел только один аукцион новых десятилетних бумаг. Спрос составил 44,87 млрд рублей, из которых удовлетворены заявки на 24,1 млрд.

Мосбиржа планирует запустить вечернюю сессию на рынках ОФЗ и еврооблигаций Из планов по долговому рынку пока исключены корпоративные облигации в силу меньшей ликвидности.

По мнению начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, в первом санкционном аукционе, скорее всего, принимали участие дочерние банки европейских кредитных организаций. За последние месяцы активность американских банков на торгах ОФЗ резко снизилась, что привело к усилению роли банков с европейским участием. Высокий интерес международных инвесторов к рублевому долгу связан с итогами саммита президентов РФ и США, после которого отмечается снижение геополитической напряженности. Нерезидентов могли привлечь решения, принятые по итогам встречи, — возврат послов, сотрудничество по стратегическим направлениям, пояснил Долгин.

По словам Владимира Евстифеева, ЦБ одним из первых среди регуляторов сопоставимых по уровню риска стран перешел к повышению ставок и сохраняет довольно агрессивную риторику. По мнению старшего экономиста банка «ФК Открытие» Максима Петроневича, нерезиденты видят постепенное исчерпание потенциала роста процентных ставок в России. Российские облигации начинают предлагать не только высокий купонный доход, но и потенциал положительной рыночной переоценки на горизонте около года, отметил эксперт. Как считает Евстифеев, основная активность на внутреннем долговом рынке сейчас определяется поведением локальных игроков, которые пока занимают «скорее нейтральную позицию».