Банки начинают использовать механизм счетов эскроу для финансирования проектов индивидуального жилья, пишет «Коммерсант» . Однако в таких проектах банки осторожны с точки зрения риск-профиля застройщика и готовы кредитовать только опытных и крупных игроков, из-за чего сделки носят фрагментарный характер.

Так, СберБанк прокредитовал таким образом строительство коттеджного поселка в Ростовской области. Сумма кредита составила 289 млн рублей. В ВТБ в настоящее время рассматривают несколько сделок по ИЖС, и их финансирование «возможно с применением схемы с эскроу». ПСБ готовит к запуску ряда пилотных проектов, связанных с кредитованием ИЖС, указал вице-президент ПСБ Алексей Будаев. По его оценке, формат купли-продажи в виде эскроу позволит увеличить продажи ИЖС в среднем на 20%. По данным источника издания, механизм эскроу в ИЖС планирует в будущем применять крупнейший крымский банк РНКБ.

Однако при сделках с частными домами не все банки готовы одобрять застройщика под проектное финансирование с использованием эскроу-счетов. Это связано с рисками банков. Например, проект может быть не завершен, остаются вопросы к оценке, ликвидности объектов, юридические вопросы по земле, рассказал директор направления «Финансовые институты» S&P Сергей Вороненко. Более того, индивидуальное жилье часто осуществляется не крупными застройщиками, как в случае с многоквартирными домами, из-за чего возникает риск непрозрачности операций, у девелопера отсутствует история финансовой деятельности, отчетности, подчеркнул он.

ЦБ: объем средств на счетах эскроу в долевом строительстве превысил 1,6 трлн рублей Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, составляет 3,42 трлн рублей.

По словам вице-президента СберБанка Сергея Бессонова, ипотечные программы для строящегося индивидуального жилья предлагают пять банков, в то время как комплексное предложение — проектное финансирование плюс ипотека — всего два банка. Отдельные банки пока используют при подобных сделках аккредитивы, однако у счетов эскроу есть ряд преимуществ. «Пакет документов и условия договора определяются сторонами, в то время как пакет документов и условия расчета по аккредитивам строго регламентированы законодательством», — отметил Бессонов.

Эксперты уверены, что основным ограничением для массового перехода на работу с ИЖС по эскроу является отсутствие соответствующей законодательной базы. Бессонов пояснил, что решать этот вопрос нужно на уровне органов власти — распространить механизмы закона «Об участии в долевом строительстве» на ИЖС системно, что позволит использовать страховку Агентства страхования вкладов в 10 млн рублей.