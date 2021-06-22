Абсолют Банк запустил акцию «Абсолютный старт 2021», в рамках которой предусмотрено бесплатное открытие и ведение расчетных счетов для юридических лиц — новых клиентов банка. Акция продлится до 31 августа 2021 года включительно, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Специальные условия открытия и ведения расчетных счетов по акции «Абсолютный старт 2021» распространяются на продукт «Рублевое РКО юридических лиц» с тарифным планом «Базовый» при отсутствии ранее заключенного договора банковского счета между клиентом и Абсолют Банком», — говорится в релизе.

Льготные условия действуют два месяца с даты открытия рублевого счета, не считая месяца открытия РКО.

Подать заявку и открыть расчетный счет в Абсолют Банке можно онлайн. Также Абсолют принимает документы от клиента с УКЭП (квалифицированная электронная подпись) и учредительные документы с УКЭП ИФНС вместо нотариальных копий. Клиентам нужно зайти в отделение, только чтобы получить токен для входа в интернет-банк.