Консолидация российской пенсионной индустрии в ближайшие годы может привести к тому, что на рынке останется 20—25 негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА). Центрами консолидации выступят финансовые группы, для которых пенсионный бизнес будет близок к их основному, отмечают аналитики.

«Консолидация пенсионной индустрии, которая началась в 2014—2015 годах, продолжается в 2021 году и будет продолжаться в последующие годы. В июне АО «НПФ Сбербанка» приобрел 100% акций АО НПФ «Ренессанс пенсии», в мае была закрыта сделка о покупке АО НПФ «Сафмар» (сейчас — АО НПФ «Достойное будущее») группой «Регион», — говорится в обзоре.

По прогнозу экспертов, процесс консолидации будет проходить вокруг финансовых групп, близких к российскому государству. Во избежание сверхмассивных (свыше 25—30% объема средств пенсионного рынка) по объему активов фондов такие группы будут иметь два-три крупных НПФ со схожими инвестиционными стратегиями для контроля над внутренней конкуренцией.



Причинами сокращения числа НПФ аналитики называют отсутствие развития пенсионной индустрии, начиная с «заморозки» обязательного пенсионного страхования; низкие ожидаемые банковские процентные ставки в ближайшие годы; высокую регуляторную нагрузку.

В НРА предупреждают, что консолидация рынка приведет к снижению конкуренции фондов через доминирующий на сегодняшний день показатель — доходность. В связи с процессом консолидации в течение трех-четырех лет спред (разница между минимальной и максимальной) доходности лидеров и аутсайдеров среди фондов будет колебаться в районе 1—1,5%.

По прогнозу аналитиков, доходность инвестирования средств пенсионных накоплений на конец 2021 года составит 7—8%, по пенсионным резервам — 5,5—6,5%. Здесь драйверами будут позитивные инвестиционно-финансовые ожидания 2021 года по сравнению с 2020-м с сохранением текущих макроэкономических тенденций.