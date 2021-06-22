Банк ДОМ.РФ ввел вклад «ДОМа лучше».
Депозит оформляется на 367, 550, 730 и 1 100 дней. Доходность составляет 6,1—6,9% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.
Дополнительные взносы предусмотрены в течение первых 15 календарных дней с даты заключения договора. Расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются в конце срока. При оформлении вклада через интернет-банк процентные ставки будут повышены на 0,2 процентного пункта. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.