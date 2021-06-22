Больше всего малый бизнес опасается падения доходов и потребительского спроса, а также нового локдауна, показал опрос Райффайзенбанка. Об этом заявили 57% и 52% респондентов соответственно.

Только 20% малых предприятий приостановили работу на неделе с 14 по 18 июня. Каждый десятый бизнес был вынужден отложить запуск проекта или сервиса. А еще 15% понесли убытки из-за выплаты зарплаты сотрудникам в эти дни. Также в список непредвиденных расходов вошли траты на медицину и убытки из-за потери крупного контракта. Объявленные в Москве выходные никак не сказались на работе 53% компаний, несмотря на это большинство опрошенных оценили их негативно или скорее негативно.

Риск для новых офлайн-проектов предприниматели оценивают как не слишком высокий – 27% считают, что запуск такого бизнеса возможен в ближайшие один-два месяца. Еще 20% готовы были бы отложить такой проект на полгода, а 30% — на один год или больше. При этом 24% предпринимателей считают, что офлайн-проекты не стоит открывать вообще. Вместо этого нужно обратить внимание на онлайн-сервисы.

Согласно исследованию, жестких ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации боится каждый второй респондент. Несмотря на это, прививку от коронавируса сделали только 18% опрошенных владельцев и сотрудников малого бизнеса. Еще почти 32% планируют вакцинироваться. А 34% заявили, что выступают в принципе против прививок. Почти 14% бизнесменов вынуждены отказаться от вакцинации по медицинским показаниям, а около 3% заявили, что не имеют доступа к вакцинам.

Главной мерой поддержки бизнеса предприниматели считают налоговые льготы или отмену некоторых выплат до конца текущего года – этого хотят 60% респондентов, в то время как 40% хотели бы избавиться от некоторых проверок и отчетов. Субсидии из бюджета нужны только каждому третьему, а в льготных кредитах нуждается четверть бизнесов.