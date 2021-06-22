Клиенты Новикомбанка теперь смогут оплачивать товары и услуги по QR-кодам через Систему быстрых платежей, сообщается в релизе финорганизации. Сервис оплаты с помощью QR-кодов подключен в мобильном приложении банка.

С помощью приложения можно оплачивать товары и услуги, осуществлять благотворительные переводы на сайтах организаций, в интернет-магазинах и торгово-сервисных предприятиях, которые поддерживают данный сервис.

Для совершения оплаты необходимо зайти в мобильное приложение Новикомбанка и открыть раздел «Платежи — Сервис быстрых платежей — Оплата по QR-коду». Далее нужно отсканировать QR-код, затем выбрать счет, заполнить сумму операции (если поле не заполнено) и нажать кнопку «Продолжить». Оплата будет совершена без комиссий.

Система быстрых платежей — специальный сервис ЦБ РФ, позволяющий физлицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона на свои или чужие счета в других банках, также подключенных к системе, в любой регион и в любое время суток в режиме 24/7, без выходных.