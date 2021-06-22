СДМ-Банк повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов для физических и юридических лиц. Теперь максимальная доходность по вкладам составляет 6,2% годовых при размещении средств на год и 5,4% годовых — на полгода.



Базовая ставка по сезонному вкладу «Энергетический баланс» выросла на 0,2 п. п. и теперь варьируется от 5% до 6% годовых в зависимости от срока и суммы вклада. Дополнительный бонус остался прежним — это возможность увеличить базовую ставку на 0,2% на один следующий месяц (в таком случае ставка будет варьироваться от 5,2% до 6,2% годовых).



Ставка по депозиту «Будь спокоен» теперь находится в диапазоне от 4,5% до 5,3% годовых в зависимости от срока и суммы вклада (при условии досрочного расторжения). Если же клиент снимет средства по окончании срока вклада, то она составит 5,1—5,5% годовых.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Ставка по вкладам «Детский» и «Пенсионный», как и ранее, равна ключевой ставке Банка России, увеличенной на 0,5%. Согласно данной формуле в настоящее время она составляет 6% годовых.

По вкладу «Денежное дерево» теперь можно получить от 4,8% до 5,6% годовых.

Банк увеличил доходность по вкладу «Накопительный счет» на 0,5 п. п., и теперь она варьируется от 3% до 6% годовых.

Изменения произошли и в линейке депозитов для юридических лиц. Ставки по депозиту «Капитал» теперь варьируются от 3,05% до 5,4% годовых, по депозиту «Доход» — от 2,55% до 4,9% годовых, «Инвестор» — от 3,65% до 5,9% годовых, «Мультивалютный» — от 0,55% до 2,9% годовых, «Оптимум» — от 0,5% до 3,4% годовых.