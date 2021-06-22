Чаще всего клиенты СберБанка копят на конкретную цель — путешествие, недвижимость, автомобиль, свадьбу, образование ребенка. К такому выводу пришли в кредитной организации, проанализировав поведенческие модели людей различных социальных и возрастных групп.

На втором месте по популярности накоплений — «подушка безопасности» (накопления без цели на случай негативных перемен в жизни), третью строчку занимает «подушка спокойствия» (накопления без цели как амортизатор от нестабильности). Замыкают пятерку лидеров «удачная возможность» (накопления «до востребования» на случай появления удачной возможности или покупки) и «светлое будущее» (для себя в старости или для ребенка во взрослой жизни).



Согласно исследованию, для клиентов СберБанка характерны такие профили, как «хранитель» (осторожный консерватор со скромным арсеналом финансовых продуктов), «стратег» (продвинутый инвестор с хорошо диверсифицированными активами), «делец» (эмпирик с предпринимательской жилкой и предпочтением разовых авантюрных сделок), «контролер» (тревожный прагматик с высокой потребностью контроля над жизнью), «выживатель» (радикальный скептик с негативным сценарием развития событий), «гедонист» (эмоциональный импульсивный любитель жизненных удовольствий), «игрок» (оптимист, новатор и экспериментатор, в том числе в финансовых продуктах).

Для накоплений аудитория в целом сегодня предпочитает традиционные банковские продукты — вклады и счета, не опосредованные другими инструментами (металлы, монеты, ценные бумаги). Задуматься о накоплениях людей, как правило, стимулируют явные и скрытые триггеры (к примеру, в период пандемии ярче проявилось желание жить в загородном доме).