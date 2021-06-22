В столице вводятся новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19. О подписании соответствующего указа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге; информация также приводится на официальном сайте мэра .

Так, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, которые либо прошли вакцинацию, либо переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий Москвы, передающих сведения в единую медицинскую информационно-аналитическую систему.

«Последние дни мы совместно с представителями общепита провели эксперимент по созданию точек, свободных от ковида. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым использование этой технологии будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме», — отметил Собянин.

Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно в электронной медицинской карте, на порталах mos.ru и emias.info, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус», а также в регистратуре городской поликлиники. Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

«Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фуд-корты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку», — объяснил мэр.

«Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. И Москве настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна, который будет страшным ударом по тысячам работающих в общепите людей», — прокомментировал Собянин.

Иностранцы и туристы смогут посещать московские рестораны при наличии ПЦР-тестов — как и люди, не успевшие получить второй компонент вакцины от коронавируса, уточнил для РБК позже во вторник, 22 июня, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам , несовершеннолетние и люди с противопоказаниями к прививке с 28 июня также смогут посещать заведения общепита только при наличии отрицательного ПЦР-теста. По информации РИА Новости , в эфире телеканала «Россия 24» Немерюк заявил, что власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в торговых центрах и фитнес-залах, но будут наблюдать за ситуацией. ТАСС со ссылкой на его же слова сообщает, что столичный транспорт и предприятия торговли не планируется переводить в «бесковидный» режим и ограничивать вход для граждан без QR-кода, сгенерированного на основании их сертификата о вакцинации, данных о выздоровлении после COVID-19 или ПЦР-теста.

Для решения вопросов, возникающих в процессе выполнения требований (например, если в базах данных отсутствуют сведения о вакцинации, перенесенном заболевании или ПЦР-тесте), создана специальная группа разбора, которая, как обещает мэр, будет работать максимально оперативно. Обратиться к специалистам можно будет через личный кабинет на портале mos.ru.

Кроме того, с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий, на которых одновременно могут присутствовать более 500 человек. Это касается мероприятий, проводимых как на открытом воздухе, так и в помещениях. Фан-зоны и танцполы закроют независимо от количества участников мероприятия.

«В то же время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, свободную от ковида, и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды», — добавил Собянин.

Он также рассказал, что решение главного санитарного врача об обязательной вакцинации работников отдельных отраслей уже принесло первые результаты.

«Сегодня количество москвичей, получивших хотя бы первый компонент вакцины, превысило 2 миллиона человек. Количество записей на вакцинацию возросло в четыре-пять раз. Прививочные пункты в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» и торговых центрах работают на полную мощность. Но понятно, что массовая вакцинация — дело небыстрое. Чтобы она начала давать результат, потребуется еще два-три месяца», — отметил Собянин, комментируя новые «антиковидные» меры.



В правительстве Москвы напоминают, что по предварительной записи сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, семи центрах госуслуг, а также в павильонах «Здоровая Москва». Кроме того, привиться можно в частных клиниках.

На сайте мэра также сообщается , что правительство Москвы выделит дополнительные средства на борьбу с COVID-19 в объеме около 11 млрд рублей. Их планируется направить на стимулирующие выплаты сотрудникам медицинских организаций, предоставление грантов федеральным и частным медицинским организациям, привлеченным для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которые получили стимулирующие выплаты, оплату труда сотрудников телемедицинского кол-центра, компенсацию расходов амбулаторных учреждений на проведение лабораторных исследований по диагностике коронавирусной инфекции, оплату труда дополнительно принимаемого в амбулаторные учреждения персонала, закупку лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов с COVID-19.

