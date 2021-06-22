Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь могут подать документы на открытие расчетного счета в Севергазбанке через официальный сайт, не посещая банк, сообщается в релизе финорганизации.

Для того чтобы воспользоваться услугой, в форме электронной заявки на сайте достаточно прикрепить необходимые скан-копии документов компании, что позволит банку дистанционно принять окончательное решение об открытии счета. Представителю компании нужно посетить офис банка только один раз для финального подписания документов. Ссылка для подачи документов размещена в релизе финучреждения.

Передача документов будет осуществляться в защищенном контуре системы дистанционного обслуживания банка, что, как подчеркивают в финучреждении, обеспечивает необходимый уровень информационной безопасности.

Открыть расчетный счет можно бесплатно. Дальнейшая стоимость расчетно-кассового обслуживания основана на оплате только тех услуг, которыми пользуется клиент. В мобильном и интернет-банке «Бизнес-онлайн» можно контролировать и совершать операции по расчетным счетам круглосуточно.

Также клиенту бесплатно доступен сервис «Индикатор», позволяющий комплексно проверять контрагентов. В числе других преимуществ своего РКО банк называет возможность интеграции с 1С и продленный операционный день.