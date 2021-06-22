Чебоксарский банк «Мегаполис» признан банкротом. Информация о соответствующем решении Арбитражного суда Чувашской Республики от 7 июня 2021 года есть на сайте Агентства по страхованию вкладов, которое назначено конкурсным управляющим, а Центробанк во вторник, 22 июня, опубликовал приказ о прекращении деятельности временной администрации банка в этой связи начиная с 23 июня.

Банк России лишил «Мегаполис» лицензии 26 марта этого года. Как пояснял регулятор, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышала стоимость имущества в целях искусственного улучшения показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Кроме того, в ходе контрольных мероприятий ЦБ по закупке иностранной валюты были установлены неоднократные факты неотражения банком этих операций в бухгалтерском учете и отчетности.

В Центробанке сообщали тогда о планах направить информацию о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы.

ЦБ в середине мая этого года оценивал «дыру» в капитале «Мегаполиса» в 132 млн рублей по состоянию на дату отзыва лицензии.



Согласно данным, опубликованным 22 июня, активы банка по состоянию на 7 июня, дату его признания банкротом, составляют порядка 3,367 млрд рублей, обязательства — 4 млрд, то есть нехватка активов для покрытия обязательств оценивается в 633 млн. В отчете временной администрации приводятся подробные пояснения относительно изменений по разным статьям баланса.